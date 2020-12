Pidu peale katku – Slipknot tuleb tuleval suvel Eestisse!

Bändi solist Corey Taylor on öelnud, et tema jaoks on «We Are Not Your Kind» tõeline meistriteos. «Olen meie kõigi üle väga uhke, et me lubasime endal loominguliselt just sinna rännata, sest see on nii personaalne. See on meie elu. Miks me ei peaks seda siis edasi andma? Me ei varja enam midagi,» avaldab Taylor. «Näeme palju vaeva, et me end ei kordaks ja pidevalt edasi areneksime. Õppisime albumi kirjutamise ja salvestamise käigus ka enda kohta väga palju,» lisab Klouni nime all tuntud liige Shawn Crahan.