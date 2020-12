Digikultuuriaasta seminaril arutatakse voogteatri võimalusi Eestis

“Kas online-etenduskunst üldse on olemas? Ja kas online-etenduskunstidel on sisulist, isikulist ja tehnilist kapatsiteeti? Kas see toob kunsti juurde uut publikut ning uusi tegijaid ja mõtlejaid?” küsib kokkusaamisel Kanuti Gildi SAALi kunstiline juht Priit Raud.