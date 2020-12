Kinodesse jõuab verivärske dokumentaalfilm Linnar Priimäest

Olles oma valgustava sõimu režissööri aadressil lõpetanud, leebus ta ja ütles: «Manfred, sa pead minust filmi tegema.» Loomulikult Vainokivi keeldus sedamaid. «Ma võin ju rumal olla, aga ometi mitte nii rumal, et Priimäest filmi teha,» mõtles ta toona. Paraku läks teisiti ja Mephistopheles saavutas oma tahtmise. Me ei hakka siinkohal ümber jutustama filmi sisu, mis oleks sama mõttetu tegu nagu puändi ärarääkimine enne veel, kui anekdoot kõlanud on. Ütlen ainult niipalju, see film on revanš kõikide nende kibedate sõnade eest, mida Manfred enda aadressil kuulma on pidanud. Või nagu Goethe «Faustis» kirjutab: «Ma olen osa jõust, mis kõikjal tõstab pead ja kurja kavatseb, kuid korda saadab head.»