Mihkel Raua raamat püsib tipus

Mihkel Raud ise arvab oma raamatu edukuse põhjustest nii: «Kui Kalle ja Valdo mulle aasta eest ettepaneku tegid suhteraamat kirjutada, olin tegelikult päris üllatunud. Eelkõige seetõttu, et oma isiklikust elust tulenevalt olin juba mõnda aega mõtteid mõlgutanud selline raamat paberile panna. Ja siis tulid Kalle ja Valdo ja sõnastasid selle, mis mu endagi hinges kripeldas. See oli täpselt see müks seljale, mis pani mind otsustama. Nägin suhteraamatu kirjutamises ühest küljest väljundit omaenese valule ja nõutusele, teisest küljest olin kindel, et ma ei ole kaugeltki üksi selliste probleemide küüsis. Inimene on inimene ainult suheldes. Ja kõigis meie suhetes on nii paremaid kui halvemaid momente, õnnestumisi ja ebaõnnestumisi. Kes meist ei tahaks oma suhete kvaliteeti parandada? Kirjutasin selle raamatu südamest ja mul on hea meel nentida, et mu töö vili on vist jõudnud ka lugejate südamesse».