Vabamu kogub nõukaaja jõulufotosid.

Jõulude tähistamise kombed on ajas muutunud. Me teame, et esimese Eesti Vabariigi ajal käidi jõulude ajal kindlasti kirikus. Nõukaajal olid jõulud kui kiriklik püha keelatud, kuid neid tähistati siiski. Vargsi toodi tuppa kuusk, valmistati traditsioonilisi pühade toite, oodati jõuluvana, lauldi jõululaule või kuulati neid Ameerika Hääle vahendusel raadiost. Taasiseseisvunud Eestis on jõulud taas au sees, kuid need pole enam niivõrd kiriklikud pühad, vaid rohkem perega kokkusaamise ja kokkuhoidmise pühad.

«Kui vaadata teatele lisatud fotot, siis sellelt on näha jõulumees, kes pigem näeb välja nagu päkapikk või jõulusokk. See viitab sellele, et ka veel 30–40 aastat tagasi ei olnud iseenesestmõistetav, et jõuluvana kandis punast kuube ja mütsi. Aga milline ta siis oli, mida ta lastele rääkis, kas tal oli puusal vits või ainult kingikott? See ja kõik muu nõukaaja jõuludega seonduv on info, mida kõige paremini ilmestavadki vanad fotod, mida me inimestel saata palume,» lisas Telve.