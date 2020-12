Draamateatris esiendub Semperi ja Ojasoo töö

«Kuriteo? Missuguse kuriteo? See, et mina tapsin ilge, kahjuliku täi, liigkasuvõtja vanaeide, keda kellelegi vaja pole ja kelle tapmise eest nelikümmend pattu andeks antakse, kes imes vaestest elumahla, ning see peaks olema kuritegu?,» prahvatab Raskolnikov. Intelligentsel, suure südame ja avara mõistusega tudengil on suured plaanid, mille teostamiseks sobib ka kahe inimese mõrv. Soov ennast kehtestada viib ta palavikuliste mõteteni, mis aina enam ja enam eksi kisuvad. Ja sellelt teelt ei suuda teda tagasi tuua ei põletav armastus ega ühiskond, sest kõik, kes Raskolnikovi ümbritsevad, on niisamuti palavikust haaratud.