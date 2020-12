Tõsielusarjad on suuremad kui elu. Kõige suurem tõsielusari on Jüri Ratase valitsus. Intriigid, suhte­draamad, pisarad, tordinaljad, seksi puudumine – pole meelelahutust, mida ministrid pakkuda ei suuda. On aeg teha vahekokkuvõtteid ja uurida, mis on saanud nendest, kes mängust välja langesid.