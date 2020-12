Ilmunud on idakiriku pärimust tutvustav raamat

«See, millest isa Rafael siin räägib, on üks iidne tõe otsimise ja tundmise traditsioon, mis on suurem kui tema ja ta õpetaja ning mida on põlvest põlve edasi antud,» ütleb raamatu eessõnas teoloog Tauri Tölpt ja jätkab: «See tõe otsing ja tunnetamine on seega sisuliselt üks armastuslugu. See on lugu tõest kui igavesest ja kadumatust jumalikust armastussuhtest, mille isa Rafael tundis ära püha Sofroni elus ning mis pani ka teda ennast avama, armuma ning tahtma oma elu sellisel viisil elada.»