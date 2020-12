Ilmus nublu debüütalbum

«Minu esimene album. Panin siia kulbiga minevikku, teelusikaga olevikku ja näpuotsaga tulevikku. Rõõmu, kurbust, mõtisklusi ja lollusi. Siit leiab minu kõige paremaid omadusi ja kõige nõmedamaid külgi,» räägib nublu äsja ilmunud debüütalbumist. «Album on kirjutatud vahelduva eduga möödunud aasta jooksul ühes kohvikus, mitte eriti kaugel sealt, kus Sina elad,» vihjab muusik albumi nimele.

Albumilt «Café Kosmos» leiab rohkesti seniavaldamata materjali ning valiku nublu varem ilmunud singlitest. Viimaste seas on ka värske kuue saanud «droonid» ning ühtaegu nii Soome kui Eesti edetabelite tippe trooniv viimane, ühes Mikael Gabrieliga välja antud singel «Universum».

Kauamängivale koondatud uus materjal tutvustab räpparit uue nurga alt. Miljoneid kuulamisi kogunud hittide kõrval leiab albumilt ka heliridu, mis kulgevad UK garage’i või tummiste kitarririffide saatel. Muusiku sõnul on kujutavad plaadi erinevad nurgad vaatlust iseendasse, mis albumina ühtse terviku moodustavad.

«Café Kosmos» albumil teevad külalisartistidena kaasa Gameboy Tetris, Mikael Gabriel, Raul Ojamaa ja Buck Fuddi. Muusikule omaselt on plaadile ka paar üllatust peidetud.

Albumi produtseerisid Ago Teppand, Gevin Niglas, Vallo Kikas, Charlie Chastain, Tido, Andero Merila ja paljud teised. Albumi masterdas Skandinaavia üks parimaid helirežissööre Svante Forsbäck (Chartmakers). Albumi kaanefoto autor on Rauno Liivand ning plaadiümbrise on kujundanud Estookin. «Café Kosmos» on välja antud nublu enda poolt. Albumit levitab Universal Music Group.