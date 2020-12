Põhjala Galeriid avati Meriliis Meru Rinne näitusega

Pilt Meriliis Meru Rinne näituselt «Wish You Were Here / Soovin, et oleksid siin».

12. detsembril sai avalöögi projekt Põhjala Galeriid, mille eesmärgiks on kogu Põhjala tehase territoorium täita kunstiga luues sinna mitmeid erinevaid galeriisid ja kunsti eksponeerimise võimalusi. Esimesena avatakse näitusepind Stuudiomaja II. korrusel, mille ühiseks nimetajaks saab Koridori Galeriid. Koridori Galeriid ja ühtlasi ka laiemalt Põhjala Galeriid avab Londonis resideeruva Eesti kunstniku Meriliis Meru Rinne näitus «Wish You Were Here / Soovin, et oleksid siin».