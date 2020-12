Ilmus Walter Benn Michaelsi raamat ühiskondlike probleemide ilust

«Ühiskondliku probleemi ilu» (originaalis 2015) on palju poleemikat tekitanud raamat, mis uurib eriti tänapäevaste fotokunstnike näitel, kuidas esteetiline autonoomia ja pöördumine taas kunstiteose vormi poole suhestub tänapäeva kultuurimudeli ja poliitökonoomia küsimustega. Autori kriitika teravik on eriliselt suunatud Ameerika postmodernistliku kunstipraktika ja -tõlgenduse vastu (mida ta tõlgendab neoliberaalse esteetikana), kuid teda ennast huvitavad uued kunstinähtused, mis sellest peavoolu kunstipraktikast lahknevad. Ta uurib praktikaid, mis püüavad vabaneda hoiakukesksusest, et jõuda kunstiteose vormi kaudu ühiskondlike probleemide struktuurideni, mis alles kunsti kaudu õieti esile tulla saavadki.

Walter Benn Michaels (snd 1948) on Ameerika kirjandusteadlane. Ta on õpetanud peamiselt kolme suurema ülikooli juures: Johns Hopkinsi ülikool (1974–1977, 1987–2001), Berkeley California ülikool (1977–1987) ja Chicago Illinoisi ülikool (alates 2001). Ta on raamatute «Our America» («Meie Ameerika», 1995), «The Shape of the Signifier» («Tähistaja kuju», 2004) ja «The Trouble with Diversity» («Häda mitmekesisusega», 2006) autor.