Solarise galeriis ja Fahle galeriis on avatud Sandra Jõgeva kahest väljapanekust koosnev ühendnäitus

Vaadates Jõgeva tänast loomingut on mõistetav, miks maalikunstiga 2004. aastal lõpparve tehti. Ilmselt jäi lõuend suurele sõnumile liiga kitsaks ja piiratud mängumaaks. Sandra Jõgevat võib pidada ilma liialdusteta Eesti kunstimaailma südametunnistuseks – ta on üks vähestest, kes julgeb oma kunstis puudutada teemasid, mida peetakse tabuks või mida on harjutud maha vaikima. Keskseteks märksõnadeks on ebavõrdsus, korruptsioon ja võimusuhted.