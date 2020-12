Joel Remmel Trio avaldas lühialbumi

«Lühialbum «Sügis» tõmbab veidi tempot maha ja pakub kuulajatele kolm rahulikuma laadiga värsket pala, mis on kirjutatud tänavu kevadel ja suvel, mil elukorraldus oli meil kõigil varasemast tuntavalt erinev. Sel korral liitub meiega Aleksander Paal, kelle saksofonimäng on väga inspireeriv ja nauditav. Muusika sobib hästi nii hämarasse sügisõhtusse kui ka rahulikku talveperioodi, mil elutempo nii kärme pole,» tutvustab uut lühialbumit täna ka on sünnipäeva tähistav Joel Remmel.

Kevadel Aasta Jazzmuusikuks valitud pianist Joel Remmel on omanimelist triot vedanud 9 aastat ning peamiselt esitatakse ning salvestatakse tema omaloomingut. Selle aja jooksul on välja antud neli albumit: «Sharp» (2019), «Some Things Never Change» (2016), «More Than Fishermen» (2014) ja «Lumekristall» (2012) ning ansambli kõla on aastate jooksul põhjamaise tooni juurest liikunud klassikalise jazzi poole. Lisaks arvukatele kontsertidele Eestis on Joel Remmel Trio esinenud Hiinas, Venemaal, Suurbritannias ja paljudes teistes Euroopa riikides ning nende albumid on hinnatud ka jaapani jazzipubliku poolt. Läbi aastate on trio teinud koostööd ka erinevate orkestrite ja kümnete muusikutega ning kevadel oldi ka Eesti Muusikaauhindadel nomineeritud Aasta Jazzalbumi kategoorias. Lisaks Joelile kuuluvad triosse noorema põlvkonna säravamad tähed eesti muusikamaastikul – vend Heikko Remmel kontrabassil ja Ramuel Tafenau trummidel.