Siiri Sisask andis välja uue albumi

Siiri on selgituseks öelnud: «Eks kuristi kohal viibimine ole tegelikult sama nagu enese veerel, ainult sõnastuses peitubki erinevus. Kõik kokku loobki terviku, nagu kõik me olemegi kõigega seotud – meeldib see meile või mitte.»

Plaadilt leiab kuulaja muuseas ka loo pealkirjaga «Sellel õhtul», mis on uus versioon tuntud palast «Ma ei maga, ma ei söö». «See on üks mu esimestest klaveri saatel loodud lauludest, aastast 1992. Olin siis 24-aastane. Ehkki alguses oligi selle laulu nimi just «Sellel õhtul», sai ta tookordsete salvestuste järgselt teise nime – «Ma ei maga, ma ei söö». Lugu tabas kõrge lend ja seda mängiti raadiotes «söögi alla ja söögi peale». Ometi ei jõudnud laulu tegelik mõte vist minu liialt punkkabareeliku esituse tõttu kuulajale päriselt kohale. Nüüd on sellest loost sündinud uus versioon, millega püüan parandada vajakajäämisi ja esile seada laulu sõnad,» räägib Siiri.