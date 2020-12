Kalle Klandorf avaldas oma põnevusromaanide sarja «Palgasõdur» kuuenda osa

«Viimasel ajal oleme ühiskonnas taas rohkem rääkinud laste vastu suunatud vägivallast, mis on väga oluline ja aitab kaasa sellele, et nii noored lapsevanemad kui ka lapsed ise oskaks paremini ohte näha. Sedapuhku tuleb ka minu raamatu süžee mitmest taolisest laste vastu suunatud raskest kuriteost, mida mul on tulnud oma miilitsa ja politseikarjääri jooksul lahendada,» nendib Klandorf ja loodab, et ka põnevusromaani kaudu on võimalik ennetustööd teha.

2020. aasta kevadel ilmunud «Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuring» räägib, et vähemalt ühel korral vähemalt ühte seksuaalse väärkohtlemise liiki oli viimase 12 kuu jooksul internetis kogenud 45% 16–26-aastastest noortest ja elu jooksul väljaspool internetti vähemalt üht liiki seksuaalse väärkohtlemise ohvriks (seksuaalse ahistamise ja/või seksuaalvägivalla) on langenud 45% tänastest 16–26-aastastest Eesti noortest. Kusjuures märkimisväärne hulk (17%) noortest kogeb seksuaalset väärkohtlemist esimest korda juba enne 12-aastaseks saamist. «Need ei ole sugugi ilusad numbrid ja kõnelevad sellest, et me peame oma lastele rääkima selgemalt neid varitsevatest ohtudest, mis on nii Internetis kui ka päriselus,» räägib raamatu autor Klandorf.