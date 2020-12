14 noort Eesti kunstnikku võistlevad rahvusvahelise konkursi publikupreemia nimel

Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhind (Nordic & Baltic Young Artist Award) on ainulaadne rahvusvaheline konkurss, mis pöörab tähelepanu äsja bakalaureuse või magistriõpingud lõpetanud ja karjääri alustavatele kunstnikele. Sel aastal osaleb konkursil kokku 77 kunstnikku: 14 Eestist, 17 Soomest, 15 Lätist ja 31 Leedust.

Konkursi ühe algataja, kaasaegse kunsti keskkonna NOAR.eu eestvedaja Andra Orni sõnul on ettevõtmine viie aasta jooksul tutvustanud publikule sadu noori kunstnikke. «Tänaseks juba traditsiooniliselt toimuv Põhjamaade Baltikumi ja Noore Kunstniku konkurss pakub võimaluse publikul tutvuda värske loominguga, võrrelda, mis toimub lähinaabrite kunstimaastikul ning avastada noori talente, kelle tegemistel tulevikus silma peal hoida,» selgitab Orn.

Noorte kunstnike endi seas on Orni sõnul konkurss väga oodatud, sest lisaks teoste laiemale publikule tutvustamisele võib nende looming konkursi käigus jääda silma ka rahvusvahelisel areenil tegutsevatele galeristidele ja kuraatoritele, mis võib omakorda tähendada huvitavaid koostööprojekte ja võimalusi tulevikus.

«Tasub võtta veidi aega ja uurida lähemalt, milliste küsimustega noored kunstnikud tegelevad,» julgustab Orn. «Mitmeid aastaid olnud konkursitöödes läbivaks teemaks looduskeskkonna säilimine ning sel aastal tugevalt ühiskonda raputanud koroonaepideemia leiab käsitlust pigem poeetilisest lähtepunktist. Kuigi tehnikatest on konkursil kõige enam maalikunst ligi 90 teosega, siis Eesti noored talendid on eelkõige tulnud konkursile põnevate installatsioonidega,» täiendas Orn. Klassikaliste maalide ja joonistuse kõrval on võistlusel esindatud skulptuurid, videoprojektid ja performance’id.