Kristiina Ehin ja Silver Sepp annavad Tartus suure aastalõpukontserdi

«Kõige raskem on midagi uut luua jõulude ajal, kus traditsioonide jõud paneb kõike tegema nii nagu ikka,» leiavad Silver ja Kristiina, kes annavad kontserdi eel välja ka uue singli. Aastalõpukontsert on neile hea väljakutse iga päev värske loominguga tegelemiseks, et pakkuda vaheldust sissekäiatud pühadeklassikale.

Kohapealsete kontserdipiletite arv on piiratud, kuid sündmus on vaadeldav ka veebiülekandena. Kontserdipaigas järgitakse Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti juhiseid. Sealhulgas on rakendatud hajutatuse põhimõte ning külastajatel palutakse kanda maski. Haigestunud piletiomanikel on võimalus vahetada olemasolev pääse otseülekande pileti vastu.