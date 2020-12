Eesti Pärimusmuusika Keskus jagas pärimusmuusikutele välja kümme stipendiumit

25. novembril välja kuulutatud stipendiumikonkursile laekus kokku 44 avaldust. Kandideerima oodati kõiki, kes tegevad pärimusmuusika valdkonnas või kel on huvi sellega tegeleda. Kandideerijate hulgast valis stipendiumi saajad välja Eesti Pärimusmuusika Keskuse meeskonna liikmetest koosnev žürii. Stipendiumi kümne saaja hulgas on nii neid, kes kasutavad seda pärimusmuusika alase õppematerjali välja andmiseks aga ka uurimistöödeks ja -projektideks ning pärimuspillide algõpetuseks vähekindlustatutele. Samuti noori muusikuid, kellele jagatud stipendium mõeldud süvendatult enese täiendamiseks ja õpinguteks.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juht Tarmo Noormaa räägib, et osalejaid tuli konkursile oluliselt rohkem kui osati oodata. «Väga uhke ja kirev valik taotlusi oli meil laual. Väga ägedaid ideid mõlgub pärimusmuusikute mõtetes ja eks nii suur taotluste hulk näitab, et praegusel ajal on seesugune abi muusikutele vajalik.» Noormaa lisab: «Siinkohal kutsungi üles eraisikuid ja ettevõtteid pärimusmuusika valdkonda panustama ja oma õlga alla panema. Võtke meiega ühendust! Meil jäi stipendiumikonkursist pärast kümne valimist lauale veel vähemalt kakskümmend suurepärast ideed ja algatust, mis annaksid pärimusmuusika valdkonnale palju ning aitaksid kaasa Eesti kultuuri ja identiteedi mõtestamisele ja säilitamisele.»