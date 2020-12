Florian Donderer annab jõuluajal erilise kontserdi

Jõuluaega sisse juhatava kontserdi kava koosneb imelisest barokkmuusikast, esitusele tulevad Händeli, Vivaldi, Corelli, Wassenaeri ja Bachi ajatud teosed. Kontserdi lõpetab Bachi ülev Brandenburgi kontsert nr 5 D-duur. „See on tore ja lõbus kava nii mängijatele kui ka kuulajatele. Kindlasti on suur rõõm tulla kokku orkestri ja samuti publikuna, et saada osa muusikat täis hetkedest sellel kummalisel viiruseperioodil,“ kirjeldab Florian Donderer.

Florian Donderer on õppinud Berliinis ja Londonis Berliini Filharmooniaorkestri Karajani akadeemia stipendiaadina. Ta on Saksa Bremeni Kammerfilharmoonia orkestri pikaaegne kontsertmeister ning on just sel perioodil loonud tänapäevase kontsertmeistrist dirigendi ja kunstilise juhi rolli. Selles astub ta üles ka koos oma ammuse partneri Tallinna Kammerorkestriga traditsioonilisel pühade-eelsel kontserdil.

Ta on ka Eesti Festivaliorkestri kontsertmeister, keda Pärnu Muusikafestivali kunstiline juht ja dirigent Paavo Järvi on iseloomustanud nii: „Florian on loomupärane liider, temas valitseb täiuslik kombinatsioon muusikalisest intelligentsusest ja intuitsioonist. Nii viiulisolisti, kontsertmeistri kui dirigendina suudab ta luua ainulaadseid atmosfääre.“

Tallinna Kammerorkestri ja Florian Dondereri kontsert algab 20. detsembril Estonia kontserdisaalis kell 16. Solistidena teevad kaasa Tallinna Kammerorkestri kontsertmeister Harry Traksmann, klavessinist Reinut Tepp ja flötist Pipilota Neostus.

Euroopa Ringhäälingute Liidu jõulumuusikaprogrammis otseülekanne algab Klassikaraadios kell 17. Kontserti vahendavad ka BBC, Soome Yleisradio, Austria ORF, viis raadiojaama Saksamaal, kaks ringhäälingut Kanadas ning Läti, Hispaania, Iirimaa, Taani, Islandi, Rumeenia, Bulgaaria, Poola ja Kreeka raadiojaamad.