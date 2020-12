Konkurss «Noor helilooja 2021» ootab võistlustöid

Konkursi «Noor helilooja» eesmärk on anda noortele muusikutele võimalus tutvustada oma loomingut laiemale publikule ning saada tagasisidet professionaalsetelt muusikutelt ja heliloojatelt. Konkursi eelvooru esitatud töödest teeb oma valiku heliloojatest koosnev žürii koosseisus Elis Hallik, Ülo Krigul ja Alo Põldmäe. Teise vooru pääsenud töid esitletakse elavas ettekandes lõppkontserdil ning nende põhjal valib žürii välja võitjad. Oma lemmiku valib ka koostööpartner Klassikaraadio, kes lõppkontserti vahendab ja salvestab.

«Noortele muusika loojatele on eneseleidmise tee sageli keeruline ja küsimusi täis. Kuna kompositsioon sünnib enamasti paberil ja omaette olles, siis on alati kasulik kuulda, kuidas kirja pandud ideed kõlavad. Iga ette kantud teos aitab noorel astuda suure sammu edasi terviklikuma loomingulise tunnetuse poole. Võimalus kuulda oma muusikat juhtiva kodumaise nüüdismuusika festivali kavas hea ansambli esituses ning jagada kogemusi teiste noortega on kindlasti oluline osa õppimise protsessist,» kommenteerib konkursi eestvedaja, helilooja Age Veeroos.