Eesti Kirjandusmuuseumi aastakonverents toob kokku pärandi ja tehnoloogia

Konverentsil on üheksa ettekannet haldjatest facebookini: EKM folkloristika osakonna loodud veebiserver Haldjas.folklore tähistab oma 25. juubelit, esmakordselt esitletakse Eesti auditooriumile mitmeid arvutusliku digihumanitaaria meetoditega valminud originaaluurimusi nii rahvaluule kui kirjanduse alalt. Konverentsi kutsutud plenaaresineja on Tallinna Ülikooli Meediainnovatsiooni ja Digikultuuri Tippkeskuse juht ja meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus, kes on ka rahvusvahelise ERA Chair projekti „CUDAN“ (Cultural Data Analysis) ehk kultuuriandmete analüüsi projekti juht.