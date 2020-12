Tartu põrandaaluse traadimuusika kogukond avaldas ühisalbumi

«Tarbathian Fortress» on ühtlasi hiljuti Tartus loodud plaadifirma Warhorn Recordsi esimene väljaanne. Firma esindaja ja projekti eestvedaja Kruxatori sõnul oli märgiline alustada oma tegevust just seda laadi kogumikuga: «Meie labeli peamine eesmärk on toetada underground-muusikat. Siinses metal-skeenes on ühtehoidev vaim ning bändid teevad tihedat koostööd. Tahtsime näidata, milline potentsiaal leidub selles iseenesest üsna väikeses linnas, ning teeme tööd selle nimel, et Eesti raskemuusika-ringkonnad oleksid maailmas laiemalt tuntud. Kogu albumi valmimisprotsess alates salvestamisest kuni plaaditiraaži tootmiseni toimus Tartus. Söandan öelda, et see album on unikaalne mitte vaid Eestis, vaid tõenäoliselt kogu maailmas».