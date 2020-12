Eesti Kontserdi jõulukontserdid toimuvad, uusaastakontsert jääb ära

· Löökpilliduo Heigo Rosina ja Tanel Eiko Novikovi kontsert «Songs of the human spirit» 12. jaanuaril Niguliste kirikus

· 14. jaanuaril toimuma pidanud löökpilliduo Heigo Rosina ja Tanel Eiko Novikovi kontsert «Songs of the human spirit»

Kõigi ärajäävate kontsertide piletid ostetakse tagasi. Pileti saab tagastada meili teel, saates selleks e-pileti või foto piletist ja arveldusarve numbri aadressil tagasiost@concert.ee või kontserdimajade kassades. Estonia kontserdisaali kassa on avatud 28. ja 29. detsembril kella 12–19, 30. ja 31. detsembril kella 12–17. Aastavahetusel on kassa suletud, taas avatud 4. jaanuarist kella 12–19. Jõhvi kontserdimaja on suletud kuni 17. jaanuarini.