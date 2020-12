Kas asjad kasutavad meid või vastupidi?

Vaikselt maailma tapvat pakendite üleküllust ja vanade, kasutult seisvatele esemetele lunastuse pakkumist on kunstnikud oma loomingus käsitlenud varemgi. Tallinnas toimetava keskkonnakunstniku Erki Kasemetsa töödes on eelnimetatud inimühiskonna kõrvalsaadustel oma roll kanda. Taaskasutusega on nii sisuliselt kui vormiliselt seotud tema täna Draakoni galeriis avatud näitus «Karl Marx loomariigis.»