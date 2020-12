Tommyboy ja Typicalflow avaldasid ühise EP

Meeste stiilid, vaated elule ja muusikaline maitse klappisid algusest peale ning mõlema püüdlused huvitava, omanäolise kõla osas tegi koostöö sujuvaks. Kui kogu komplekti lisada veel Jarek Kasari/Chalice stuudiomaagia ja legendaarse vene produtsendi ja helitehniku Tengiz mastering siis on kokku saanud täiuslik meeskond. EP teeb eriliseks veel kakskeelsus, kui varasemalt on Eesti räpparite albumitel venekeelset räppi kohanud külalisartistide näol siis «Sketчид» EP on algusest peale kirjutatud mõlemas keeles.