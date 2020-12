Suri helilooja Jaan Rääts

Läbinisti instrumentaalheliloojana ongi Räätsa loomingus kokku 24 kontserti erinevatele instrumentidele orkestriga, kaks orkestrikontserti, kümme sümfooniat, sümfoonilisi lühivorme ja hulgaliselt kammermuusikat. Hea pianistina oli üks tema loomingu keskseid instrumente veel klaver, millele ta on mh loonud kümme sonaati ja erinevaid tsükleid. Eesti muusika üks täht- ja enim esitatud teoseid on tema 1961. aastal loodud nooruslik ja rütmiergas Kontsert kammerorkestrile op. 16.

Räätsa õpilane ja kauaaegne sõber Raimo Kangro on tema kohta öelnud sellised sõnad: «Mis köidab Jaan Räätsa muusikas? Vist see, et ta ütleb oma kuulajale: sa elad, elad seda ainumast, juhuslikku, imelist ja seletamatult mõttetut korda. Mis köidab Jaan Räätsas eneses? Vist tema sõltumatus suurest ebajumalast, moest.»