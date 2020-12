Elektroni voogteatris etendub lavastus, mis mõrandab vaatamise kogemuse

Lavastus «Killer Image» annab vaatajatele võimaluse kollektiivselt otsustada, millisel hetkel murdub muretu pilk, mida võimendab kollektiivne kogemus. Või on koos uudishimu rahuldamine turvalisem? Milliseks peaks kollektiivne reaalsus muunduma, et tekiks liiga kaugele minemise või piiri ületamise tunne? Kas sealjuures enese kõrvalt vaatamine on justkui välispidine enese teadvustamine või hoopis oma kriitika subjektiks muutumine? Koos kompame piire online’is. Just nendele küsimustele ja teemadele otsivad vastuseid etenduskunstnik Henri Hütt ning helikunstnikud Roland Karlson ja Mihkel Tomberg.