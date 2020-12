Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe keskus nomineeriti Euroopa aasta muuseumi aastaauhinnale. See on kõige olulisem muuseumivaldkonna auhind Euroopas. Euroopa aasta muuseumi, European Museum of the Year Award 2021, auhinnale on nomineeritud 27 muuseumi. Parimad muuseumid valitakse tavapäraselt välja žüriiliikmete visiitide ja pimekülastuste põhjal. EMYA auhindade laureaadid kuulutatakse välja tõenäoliselt 2021. aasta mais Cardiffis.