Lauri Randla komöödia «Hüvasti, NSVL» jõudis DVD-le

Lauri Randla nostalgiline komöödia «Hüvasti, NSVL» jõudis DVD plaadile ning on endiselt vaadatav ka veebis Go3 platvormil. Film võitis selleaastase PÖFFi ühe publikuauhindadest ning Randla filmi levitab One Eyed Films Londonist, levifirma, mis on ka varem Eesti filme levitanud.