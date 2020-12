Lexsoul Dancemachine tegi oma aastast avalikult nähtava lühidokumentaali

Lexsoul Dancemachine on kuueliikmeline energiast pakatav funk-bänd, mis tantsutab publikut oma hingestatud gruuvidega alates 2013. aastast. Bändi muusikas kohtuvad emotsioonid, mis sikutavad inspiratsiooni toorest ja tolmusest 70-ndate funkist ning teisalt ka meloodilisest 60-ndate soulist. Lexsoul Dancemachine avaldas oma debüütalbumi «Deus Lex Machina» aastal 2015, millele järgnes «Sunny Holiday In Lexico» aastal 2017.

Oma tegevuse jooksul on bänd tuuritanud mööda Euroopat, kaasa arvatud esinemised festivalidel nagu Positivus, Pori Jazz ja Imagina Funk Hispaanias. 2020. aasta maikuus ilmus Lexsoul’i värskeim stuudioalbum «Lexplosion II», mis on leidnud toetust nii kohalikus kui rahvusvahelises skenes. Muuhulgas teenis album bändile erisaate Craig Charles’i Funk and Soul Shows BBC 6 raadios, ning jõudis legendaarse raadiohääle personaalses aasta albumite edetabelis 5. Kohale.