Ilmunud on fotoraamat «Jaan Kross ja Tallinn»

«Jaan Kross on üks kõige rohkem Tallinnaga seostatavaid autoreid eesti kirjanduses,» sõnas Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino. «Kuna tänavu veebruaris möödus 100 aastat meie kirjanduse suurkuju sünnist, tundus õige aeg tuua fotode kaudu kokku Krossi isik, looming ja Tallinna linnaruum. Oleme väga rõõmsad, et raamatu koostamise oli nõus enda peale võtma Jaan Krossi tütar Maarja Undusk, kes sai selleks kasutada ka perekonna fotoarhiivi.»

Maarja Unduski sõnul on teos pildi- ja üllatusrohke rännak mööda Jaan Krossi elupaiku ja olulisi kohti tema põlises kodulinnas. «Raamat aitab möödunud aega ja õhustikku meile käegakatsutavalt lähedaseks muuta,» sõnas Maarja Undusk, kellele oli raamatu koostamine samuti avastusretk. «Arhiividest leitud vanad linna- ja korteriplaanid ning muud materjalid olid minu jaoks väga põnevad avastused ja mul on hea meel, et raamatu kaudu jõuavad need nüüd laiema avalikkuseni.»