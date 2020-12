Eesti Kirjandusmuuseum koondas ekraanivabad koroona-aja jõulu- ja uusaastamängud ühte kohta

Kogus sisalduvad mängud on üles kirjutatud enamasti laste endi poolt viimase saja aasta jooksul, kirjeldusi illustreerivad joonistused pärinevad 1930. aastatest. Laste kirjutusviis on jäetud muutmata.

Koroona-aja mängude kogu on liigitatud õuemängudeks, tubasteks mängudeks, vana-aja mängudeks ning jõulu- ja uusaastamängudeks. Kuna valiku üheks eesmärgiks on meelitada lapsi ära ekraanimeedia tagant, on Tuisu sõnul mängude valikul rõhku pandud nende kaasahaaravusele. «Läbi aegade populaarsete mängude (nt kull, pimesikk, ukauka ehk trihvaa) kõrval on keskendutud vanematele mängudele, mida tasuks uuesti meelde tuletada ning mida saab hästi mängida ka tänasel päeval. Sellisteks on näiteks keks, mida kutsuti Pambu-Peeduks, esemete äraarvamisemäng «Kimmimäng», pandimängud ja erinevad pandilunastamiseviisid.»