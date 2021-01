Eriline kontsert 1.jaanuaril teles

Tänavune uusaastakontsert salvestati koostöös rahvusringhäälinguga esmakordselt ette. Nii sai see veerandsaja aasta pikkune traditsioon täiesti uue ilme, sest orkestri ja koori asetust tuli muuta, et muusikud püsiksid terved.

„Meie menukast uusaastakontserdist on kujunenud ilus algus igale aastale. Sel korral tuli meil plaanid mõistagi ringi teha ning mul on väga hea meel, et rahvusringhääling sellest pisut pöörasest ideest kiiresti kinni haaras. Loodame, et suudame üheskoos vaatajaid meeldivalt üllatada,“ rääkis Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.