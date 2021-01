Death Kommander mängib vanakooli death metalit oma legendaarse iidoli Bolt Throweri eeskujul. Nende loomingut iseloomustab massiivsete aeglaste ja kiirete riffide vaheldumine, brutaalsesse heliseina lõikuvad meloodiad ja sügav vokaal, mis kõik teevad kokku täiusliku tukaloopimise muusika. Albumi lüürika kõneleb peaasjalikult I maailmasõja koledustest. Plaat valmis tõelises 2020. aastat iseloomustavas kaugtöö vaimus – kui pillid on sisse mängitud Šveitsis ja Šotimaal, siis vokaalid salvestati Tartus metal-rühmituse Pergerus ruumides. Albumi lõpetab Tony «Demolition Man» (Venom Inc.) sõnadega: «The bleak end of their story – Pro Patria Mori».