Mihhail Bahtini «Dostojevski poeetika probleemid» on raamat, mille 1929. aastal ilmunud esmaversioon päästis autori vangilaagrist ja mille 1963. aastal ilmunud teine versioon tegi autori plahvatuslikult maailmakuulsaks. See raamat on inspireerinud väga paljusid lugejaid ning kannab lisaks Bahtinile ka tema varalahkunud sõprade ja kaastööliste vaimsust. Nagu Bahtin käsitleb Dostojevskit uue kirjandusliku ajastu loojana, nii saab lugeda Bahtini teost kui uue kirjanduskäsitluse tähist. See, milliseid raamatuid me praegu loeme ja kirjutame, on paljuski määratud kirjandusklassikute, teiste hulgas Dostojevski loomingu poolt. Ning see, kuidas me neid loeme ja tõlgendame, sõltub paljuski sellest, kuidas on kirjandust käsitlenud kirjandusteaduse suurkujud, teiste hulgas ka Bahtin.