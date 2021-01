Haapsalu Linnagaleriis avatakse Mihkel Ilusa uus näitus

«Näha saab mu uusi töid, mis valminud detsembri jooksul ja selle võrra tunnen, et need on tihedas kontaktis äsja kõigest üle käinud uute tõdemuste ja paratamatustega. Proovin omal kombel kirjeldada, kuidas seal, kus oleme harjunud tajuma pulssi, see hetkel puudub, aga teistpidi võib näilises tardumuses tajuda pinget ja näha ka liikumisvabadust. Võibolla on see näitus ka soov kirjeldada mingit sisemist rahutust, mis pakitud talve-vaikusesse. Tõenäolisem on pigem see, et ise ju tean, kes ja kuidas olen, aga dissonants välisega kasvab järjest räigemaks, sest vahel jääb tüütu mulje, et valitsus või ligimene või kes iganes veel kipuvad seda paremini teadma, kuidas olema peaksime. Selgitustöö seisnebki selles, et proovin kirjeldada kuidas olla.