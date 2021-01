Eesti rokk-ansambel Bourbon Sugar avaldas debüütalbumi

Bändi looja, kitarrist ja kaasvokalist Grigori Rõžuk tõdeb, et ««Make a Wish» on sujuv rännak mööda rokkmuusika erinevaid tahke. Usun, et leidsime hea tasakaalu rockile omase tooruse ja tänapäevase produktsiooni vahel, milles osutasid hindamatut abi Eesti oma ala tipptegijad Kaarel Tamra ja Lauri Liivak ning Minerva Pappi Soomest. Oleme kõik tulemusega väga rahul ja loodame, et oleme andnud oma panuse, et Eesti rockmuusikale jõudu juurde anda.»