Võitjat tunnustab 2000 euroga Olympic Casino. «Meil on hea meel jätkata pikaajalist traditsiooni Neitsi Maali toetajana. On mõneti sümboolne, et heitlikul 2020. aastal osutus valituks just «Viimased» kui sügavaid inimlikke küsimusi käsitlev linateos,» ütles Olympic Casino Eesti tegevjuht Taavi Roosalu.