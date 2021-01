Töödesse on salvestunud jõuliselt turundatud linnastruktuurid, majade pakendatud skeletid, linnaruumi müstika ja utoopia. Kunstnik jälgib visuaalseid kihistusi uhiuutes linnaosades. Ehitusbuumi valguses tuleb nähtavale mentaliteet «kiiresti ja rohkem» ning võimalikult tihe täisehitus.

Pooleliolevate majade vaikelu ja valmimist jälgides on tekkinud visuaalid, mis kõnelevad kummastusest, tühjusest, suletusest, kordusest ja vaikusest. Märkamata ei jää ka võimu ja raha kohalolu, jõu ja jõudluse vahekorrad, korrastatus, ühetaolisus ning kalkuleeritus.

Kadri Toom (sündinud 1984) on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute osakonna ja Eesti Kunstiakadeemia graafika osakonna magistrantuuri. Pärast õpinguid on ta viibinud erinevates residentuurides, osalenud mitmetes rahvusvahelistes kunstiprojektides ja töötubades. Isiknäitusi on tal lisaks Eestile olnud Lätis, Šveitsis, Tšehhis.