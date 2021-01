Projekti eesmärgiks on tekitada külastajatele uus võimalus vanalinnaga tutvumiseks teisest perspektiivist. Samuti soovib muuseum pakkuda atraktiivset elamust ja võimalust nautida Tallinna vaateid. Eriti oluline on sealjuures erivajadusega inimeste ligipääs. «Tegu on olulise uuendusega, kuna tänapäeva muuseum peab arenema ning arvestama külastajate soovide ja ligipääsuga kultuuriliselt ja ajalooliselt väärtuslikele hoonetele. Eesti Kunstimuuseumi jaoks on läbi aastate olnud tähtis kõigi inimeste ligipääsu tagamine, sealhulgas arvestamine erivajadusega külastajatega,» iseloomustab Eesti Kunstimuuseumi peadirektor ja konkursi komisjoni esinaine Sirje Helme arendusprojekti tagamaad.