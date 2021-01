Sojuzmultfilmi klassika taas ekraanil

Eriti väärtuslik on see, et filmid linastuvad sama eestikeelse dublaažiga, nagu nad omal ajal ETVs jooksid ja nii paljude sel ajal lapsepõlve pidanud inimeste lemmikuks said. Rubriigis «Retromultikad» saab näha legendaarset Roman Katšanovi «Kolmanda planeedi saladust», mis oli 1981. linastudes esimene nõukogude täispikk animafilm. Lisaks Katuse-Karlssoni ja Karupoeg Puhhi tegemised Sojuzmultfilmi versioonis, Tsaar Saltaan, Potsataja ja krokodill Gena, Papagoi ning Prostokvašino sõprade seiklused ja loomulikult klassikaline «Siil udus» (režissöör Juri Norštein, 1975). Kokku 22 nimetust.

«Unistus need multikad uuesti eetrisse saada eksisteeris hanketoimetuses pikemalt. Ja mitte lihtsalt multikad, aga just suurepärase dublaažiga versioonid — tõlkija Valeeria Villandi, toimetaja Luule Žavoronok, helioperaator Herman Vahtel jne — need salapärased nimed, mis avasid kunagi meile kõigile multikate võlumaailma. Nõnda et see mõte on meie toimetuses olnud vähemalt 15 aastat,» ütles Jupiteri juht Toomas Luhats.