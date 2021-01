Eesti Lastekirjanduse Keskus, kirjastus Tänapäev ja ajakiri Täheke kuulutavad välja algupärase lastejutuvõistluse «Minu esimene raamat». Konkursil on väike juubel, kuna see toimub tänavu juba kümnendat korda. Alates 2004. aastast toimuvale konkursile on saabunud üle 300 lasteraamatu käsikirja, millest paljud on ilmunud raamatuna ja kuuluvad selle aja populaarsemate lasteraamatute hulka.