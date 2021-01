Tartu Jakobi galeriis avatakse Hanna-Liisa Lavoneni isikunäitus

Hanna-Liisa Lavonen (1994) on kunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia bakalaureuse maali erialal ning hetkel õpib kaasaegse kunsti magistrantuuris. Lavonen on võtnud osa ERASMUS+ vahetusõpingutel Slovakkias, Bratislava kaunite kunstide ja disaini akadeemias intermeedia ja ruumi kommunikatsiooni erialal. Kunstnik on samuti osalenud ning kureerinud mitmeid grupiüritusi nii Eestis kui ka Soomes, Slovakkias ja Berliinis. Hetkel uurib Lavonen oma perekonna pärimuslikku tausta läbi maagilise realismi prisma.