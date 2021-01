Eesti keeles ilmus Francois Sagani viimane romaan

Kirjastuset Tänapäev on ilmunud «Punase raamatu» sarjas Françoise Sagani lühiromaan «Kõik need südamesopid», mille on tõlkinud Pille Kruus. «Kõik need südamesopid» on vodevillilik, kuid siiski psühholoogiliselt peen armastuslugu rikka töösturi pojast Ludovicist ja tema naisest Marie-Laure’ist. Paari elu koos Ludovici isa Henri, tolle naise Sandra ja teener Martiniga kulgeb vääramatu argisusega seni, kuni saabub elegantne Fanny, Marie-Laure’i ema, kelle isiksus ei jäta ükskõikseks ei Ludovici ega tema isa Henrid.