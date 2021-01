Sergei Rahmaninov (1873–1943) kirjutas heliteose «Püha Johannes Kuldsuu liturgia» õigeusu kirikus kasutusel olevale liturgilisele tekstile, Püha Johannes Kuldsuu liturgiale, 1910. aastal. Pärast esiettekannet on see teenimatult varju jäänud ning harva tee kooride repertuaari leidnud. Eelkõige on tuntud Rahmaninovi loomingust tema kuulus «Koguöine jumalateenistus». Kaspars Putniņši sõnul on aga „Püha Johannes Kuldsuu liturgia“ kahtlemata 20. sajandi üks olulisemaid kooriteoseid. «Pole just palju koorile kirjutatud muusikat, milles oleks sümfoonilise teose võimsust, mõõdet ja sügavust, kuid «Püha Johannes Kuldsuu liturgias» on see kõik olemas,» ütleb dirigent.