Algas uue Eesti rallifilmi tootmine

Vanemad suruvad lastele tihti peale enda vaateid. Garaažis askeldava isa kirg ralli vastu läheb aga sedavõrd kaugele, et tema laps muutub rehviks. Seeläbi tirib «Sierra» meid sürreaalsesse autoralli maailma.

«Oma filmis soovin ma viia peategelase kinnisidee äärmuseni,» sõnab režissöör ja stsenarist Sander Joon. «Samal ajal põimin ühe perekonna loo rallimaailmaga, mis on inspireeritud 70-80ndate aastate rallist, kus polnud piire ja reegleid. Inimesed hüppasid autodele ette. Publik hullus. See oli omamoodi massipsühhoos,» kirjeldab Joon.

Sander Joon

Filmi idee ise on tõukunud märksa isiklikumalt tasandilt. 70ndatel lavastas autori isa 16mm filmilindile ralliteemalise nukufilmi, mille Joon aastaid hiljem taasavastas. Viimane on põimitud ka valmivasse joonisfilmi. Seeläbi keskendub «Sierra»isa-poja suhele läbi mitme tasandi.

Sander Joon on varem lavastanud kolm animafilmi: «Velodrool» (2015), «Moulinet» (2017) ja «Sounds Good» (2018), mis on teiste seas rännanud sellistel festivalidel nagu Annecy, DOK Leipzig, Ottawa, Go Short, Stuttgart, Fredrikstad, Kaboom, Supertoon, Animateka and GLAS. Joon oli ka kodumaise «Vanamehe filmi» (2019) kunstnik. Lisaks on ta töötanud VJ-kunstnikuna ja teinud kaasa telesarja Rick and Morty reklaami loomisel.

«Sierra» produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). «Vanamehe filmi» produtsendi Erik Heinsalu sõnul on tegu küll lühianimatsiooniga, aga filmi teema ja autori mänguline käekiri teevad sellest filmi, mis võiks paljusid käima tõmmata.

Uus ralli-teemaline joonisfilm «Sierra» FOTO: Filmikaader

«Ralli on populaarne teema. Meie eesmärk on keerata rallimaailma struktuurid pahupidi ja vaadata seda läbi sõbraliku iroonia. Samas on see viide elumustritele, mis korduvad muutunud maailmale vaatamata», lisab produtsent Aurelia Aasa.

Filmi helilooja on rahvusvaheliselt tunnustatud Misha Panfilov, helindaja auhinnatud Matis Rei. Animaatorid on Henri Veermäe ja Sander Joon, filmi kunstnik on Sander Joon. «Sierra» valmib 2021. aasta teises pooles.

Filmi arendust on toetanud Eesti Kultuurkapital ning Eesti Filmi Instituut. Filmi tootmist on toetanud Eesti Filmi Instituut.