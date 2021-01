Ilmunud on Loomingu Raamatukogu 2021. aasta esimene number, Andrei Ivanovi «Untermensch: minu lõhkikistud osa», mille on käsikirjast tõlkinud Veronika Einberg. Untermensch on minajutustaja teisik, kellest raamatu lõpuks saab «Untermensch» – romaan romaani kirjutamisest. Sellise retke saab lugeja seekord autori seltsis ette võtta, kohtudes tee peal Taani onukese, Poola poeedi ja Šoti sotsialistiga.