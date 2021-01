Et Estonia kontserdisaal on koroonapiirangute tõttu jätkuvalt suletud alustab Eesti Kontsert 2021. aasta kevadhooaega Pärnust. Noored löökpillivirtuoosid Heigo Rosin ja Tanel Eiko Novikov on laval ühises kontserdikavas, milles kaasatud instrumentaarium on muljetavaldav: laval on kaks marimbat ja kaks vibrafoni.