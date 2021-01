Näitusel on väljas läbilõige Mare Vindi graafikast, alates 1970ndatest kuni uue sajandini. Oma loomingus kujutas Vint enamasti «ideaalmaastikku». Tema töödes võib maastikku vaadelda kui sümbolit, mille kaudu väljendab kunstnik igatsust täiusliku ja harmoonilise eksistentsi järele. Vindi loodud ajatu maailm võis eksisteerida nii tulevikus kui minevikus. Kuraator Francesco Tenaglia kirjeldabki näituse ideena ajaloo ja mälestuste subjektiivsust, mida ta Mare Vindi teostes näeb. «Meil on vaid see maailm, ja pildid, millest see koosneb, on selle hetkelise püsivuse tõestus paberil,» kirjutab kuraator. Näitus on avatud 5. veebruarini ning sellega kaasneb trükis.