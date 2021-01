«Rahvas – see tähendab inimesi. Soomeugrilased ja samojeedid vanadel etnograafilistel fotodel».

ERMi kirjastamisel on ilmunud fotoalbum «Rahvas – see tähendab inimesi. Soomeugrilased ja samojeedid vanadel etnograafilistel fotodel» täis unikaalseid ja enamasti avaldamata pilte. Raamat on heaks sissejuhatuseks 26. veebruaril ERMis avatavale näitusele ning sel aastal Eestis toimuvale soome-ugri maailmakongressile.